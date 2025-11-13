Экс-вратарь Сент-Этьена и сборной Украины Максим Левицкий в интервью Xsport поделился ожиданиями от матча 5 тура отбора ЧМ-2026 против Франции.

Наш сегодняшний собеседник приводит аргументы, почему тренерскому штабу сине-желтых не стоит ставить все на заключительную игру отбора с Исландией, а попытаться взять очки в Париже.

Максим Левицкий / Фото - ASSE

– Максим, вы видите предпосылки для того, чтобы зацепиться за очки с Францией?

– Мы не знаем всех нюансов подготовки сине-желтых. Только что я увидел новость об отсутствии Матвиенко и Малиновского, которые теоретически могут выйти на Исландию.

– Перед игрой преобладает точка зрения, что нам не стоит сильно рассчитывать на очки с Францией, а через эту игру готовиться к Исландии. Как вы к этому относитесь?

– Во времена своей карьеры, любая попытка заниматься арифметикой до игры никогда не приносила желаемого. И совсем другое дело, когда вопреки всему ты выходишь на каждый матч и выигрываешь. 9 человек состава, которые постоянно вызывались в сборные, плюс молодежь. Выходили и в чемпионате, и в еврокубках. Не нужно жить завтрашним днем. Есть сегодняшняя игра с Францией, которая может принести нам очки в копилку. Тем более, что сегодняшняя Франция не выглядит непобедимой машиной.

Звезд уровня Мбаппе у нас нет. Тут можно процитировать Лобановского: «Играют футболисты, а побеждает команда». Недавний пример – победа ЛНЗ в матче с Динамо, когда порядок бьет класс.

– Разная готовность наших игроков может сыграть здесь злую шутку?

– В условиях современного календаря сборных трудно поставить свою игру. Думаю, Ребров и его помощники имеют полную информацию о каждом игроке и его функциональной готовности. Сейчас большая часть игроков сборной не тренируется вместе постоянно, чтобы с полувзгляда ребята понимали каждый маневр своего партнера, кто в какие зоны открывается.

– Франция в сентябре хорошо играла на наших ошибках. Информация из первого матча может помочь их минимизировать?

– В сегодняшних реалиях это довольно большой отрезок времени, когда в сентябре сезон только набирал обороты и когда треть дистанции уже позади.

– Можно говорить о том, что Ребров научился сублимировать критику и конвертировать ее на пользу сборной?

– На Реброва сейчас абсолютно ничего не давит. У тебя 2 матча, и еще 2 в плей-офф могут быть. Кто-то любит строить команды тимбилдингом. Кто-то через индивидуальные разговоры с каждой линией. Ребров живет футболом, что объясняет его эмоциональность. Последние интервью демонстрируют, что Сергей Станиславович может давать раду лишним проявлениям эмоций. В сентябре поводов для критики было побольше. Сейчас ситуация выровнялась. Посмотрим, как дальше пойдет.

– Как закончится игра на «Парк де Пренс»?

– Верю в непроигрыш Украины.

Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав 7 очков. Франция - первая с десятью баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка) и четвертую - Азербайджан (1 балл).

Украина в ноябре сыграет два ключевых матча в отборе к ЧМ-2026 с командами Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Поединок Франция – Украина пройдет в Париже и начнется в 21:45 по киевскому времени.