Михаил Цирук

Мало кто ожидал такого результата, даже с учетом домашнего статуса поединка. Но реальность превзошла все прогнозы! Сборная Украины выдала, без преувеличения, один из лучших матчей в своей истории – по содержанию игры, самоотдаче и организации. “Сине-желтые” поразили галльских петухов и одержали сенсационную победу благодаря метким ударам Романа Зозули и Андрея Ярмоленко.

В те дни вся страна, даже те, кто обычно далек от футбола, жила в атмосфере настоящего праздника. Так что давайте вспомним, где сегодня находятся герои той памятной победы и чем они занимаются. Спойлер: никто из них окончательно не отошел от футбола — даже после завершения игровой карьеры.

После ухода из большого спорта несколько лидеров той команды попробовали себя в управлении и агентской деятельности. В частности, Роман Зозуля и Евгений Коноплянка ныне работают футбольными агентами. Коноплянка, впрочем, еще хотел продолжить карьеру игрока — но обстоятельства сложились иначе.

Артем Федецкий, который в том матче надежно закрывал легендарного Франка Рибери, сегодня работает футбольным экспертом и комментирует выступления нового поколения украинских футболистов.

Ту же стезю выбрал и Евгений Селезнев — третий самый результативный бомбардир в истории украинской Премьер-лиги, которому до рекорда не хватило лишь семи голов.

Несколько экс-игроков сборной ушли в тренеры. Самым неожиданным выглядит путь Эдмара, который ныне возглавляет молодежную сборную Кыргызстана.

Андрей Пятов работает тренером вратарей в донецком Шахтере, а его давний соперник Олег Гусев остался в Динамо и входит в тренерский штаб Александра Шовковского.

Одноклубниками после завершения карьеры стали Руслан Ротань и Вячеслав Шевчук — первый руководит житомирским Полесьем, второй является спортивным директором клуба. Между тем Александр Кучер пытается вернуть Черноморец в число элитных команд Украины.

Еще четверо участников той славной победы продолжают выступать на профессиональном уровне. Под руководством Кучера ныне играет его бывший партнер по обороне Евгений Хачериди.

Капитан Шахтера и сборной Тарас Степаненко тоже не собирается завершать карьеру — он приобретает новый опыт в турецком Эюспоре. А Роман Безус продолжает выступления на Кипре, где защищает цвета клуба Анортосис.

Андрей Ярмоленко, который когда-то приложился к той исторической победе, повторяет путь Андрея Шевченко —после зарубежного этапа карьеры он вернулся в родное Динамо, чтобы помогать команде своим опытом.

Именно он мог бы стать единственным игроком современной сборной, который помнит ту знаменитую победу над Францией. Мог бы — если бы не решение тренерского штаба, который на этот раз не включил капитана в заявку на ноябрьские матчи. Таким образом, против французов и исландцев украинцы будут играть без своего лидера — футболиста, чье влияние ощущается не только на поле, но и в раздевалке.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ