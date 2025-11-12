Михаил Цирук

В четверг, 13 ноября, сборная Украины проведет предпоследний матч основной части отбора на ЧМ-2026 против Франции. Он, в любом случае и при любом результате, точно не будет решающим.

Судьба подопечных Сергея Реброва в борьбе за путевку на мундиаль определится после заключительного поединка против Исландии, однако уже сегодня в Париже можно существенно улучшить свои шансы на, как минимум, второе место. Предлагаем вашему вниманию анонс одной из последних игр сине-желтых в этом году?

А стоит ли вообще напрягаться?

Ну вот действительно, каковы шансы завоевать хотя бы очко с Францией? Очень невысокие. Так или иначе, все решит матч против исландцев, поэтому, возможно, имеет смысл поберечь лидеров, сыграть не самым основным составом и тем самым пожертвовать этой игрой для лучшей готовности к последней?

Размышлять в этом направлении, конечно, можно, но поверить в то, что Украина осмелится недостаточно “умирать на поле” в матче против соперника такого уровня, откровенно говоря, трудно.

Да и сознательно жертвовать этой игрой, наверное, не стоит. Конечно, Франция - команда невероятно сильная, но то, что с ней можно играть, доказывали и мы, и другие. В двух из трех последних матчей с этим соперником сине-желтые сыграли вничью 1:1. Сборная Исландии дважды отлично противостояла Ле Блё, и однажды даже отобрала очки. Мы - ничем не хуже, так что стоит бороться и думать о том, что происходит здесь и сейчас.

Турнирное положение: лучше синица в руке

Сборная Украины все еще имеет шансы выйти на ЧМ-2026 с первого места. Для этого нужно всего лишь обыграть Францию, а после этого в последнем туре набрать больше очков, чем Ле Блё, или же сделать лучшую разницу мячей, которая у нас на текущий момент +1, а у французов - +6.

Теоретически Францию даже не обязательно обыгрывать: можно сыграть с ней вничью, а затем разгромить исландцев, и надеяться, что французов в параллельном матче разгромит Азербайджан.

Тем не менее, вернемся в реальный мир, где Украина борется за второе место с Исландией. Очень хотелось бы, чтобы к игре последнего тура против этой команды, в которой так или иначе определится наша судьба в этой квалификации, Украина подошла выше соперника, и, соответственно, имела возможность сыграть вничью. Но теперь, чтобы сделать это, подопечным Сергея Реброва придется прыгнуть выше головы.

Пока Украина с трудом вырвала победу над сборной Азербайджана (2:1), исландцы на своем поле создали сенсацию, отобрав очки у Франции. Благодаря в данных-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">

В этом матче сборная Украины не сможет рассчитывать на Артема Довбика и Александра Зинченко. Перед первым вызовом в национальную команду травмировался Арсений Батагов, а Владимир Бражко также получил повреждение. В то же время в состав вернулись Роман Яремчук и Виктор Цыганков, которые ранее в этом отборочном цикле участия не принимали.

У французов ноябрьский сбор пропустят сразу несколько ключевых игроков — Усман Дембеле, Орельен Чуамени и Дезире Дуэ. Накануне из-за травмы из списка также исключили Коло Муани, а за два дня до матча отдельно от основной группы тренировались Жюль Кунде и Эдуардо Камавинга.

История встреч

Против сборной Франции наша главная команда провела аж 12 матчей. Всё началось с легендарного отбора на Евро-2000, в котором Украина одержала ту самую победу над Россией, а затем досадно вылетела от Словении в плей-офф. Победу в нашей группе и прямую путёвку на континентальное первенство тогда завоевали именно Лё Блё, с которыми украинцы дважды сыграли вничью 0:0.

В 2004 году сине-жёлтые минимально уступили Франции в товарищеской встрече (0:1), а вот следующие официальные состоялись в рамках отбора на Евро-2008. На выезде мы уступили (0:2), а домашнюю встречу даже сумели не проиграть, сыграв в результативную ничью 2:2.

Товарищеские встречи Украине и далее не давались: в 2011 году наша команда уступила в спарринге 1:4. А затем был невероятно дождливый матч на Евро-2012, в котором наша команда потерпела поражение 0:2.

Отдельно стоит остановиться на памятном противостоянии в плей-офф отбора ЧМ-2014. Победа со счетом 2:0 в первом матче в Киеве была, пожалуй, одной из самых статусных в нашей истории.

Да, в итоге наша команда не смогла преодолеть проклятие плей-офф ЧМ и поехать на мундиаль в Бразилию, ведь в ответном матче уступила 0:3. Но тот фантастический матч на Олимпийском всё равно навсегда останется в памяти всех украинских болельщиков.

Выстраданный гол Зозули, нервный пенальти Ярмоленко, сэйвы Пятова, возможно, лучший матч в жизни Федецкого и невероятная эйфория после финального свистка. Хочется стереть себе память, чтобы пересмотреть этот шедевр еще раз.

А вот в 2020 году сборная Франции в контрольном матче нанесла Украине самое крупное поражение в истории. Разгромные 1:7, надеемся, так и останутся худшим результатом, который когда-либо фиксировался в матчах нашей команды.

В последний раз, до этого отбора, пути Украины и Франции пересекались в квалификации ЧМ-2022, и там сине-жёлтые довольно неожиданно добились двух ничьих 1:1: первую нам принес удар Сидорчука на выезде, а в Киеве просто фантастическим голом отметился Николай Шапаренко. Ну а на старте текущего отбора на мундиаль украинцы, как мы помним, без особых вариантов уступили 0:2. Возможно, смогут реабилитироваться на этот раз?

В материале использованы фото Getty Images, УАФ

