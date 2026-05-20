Фрайбург в Стамбуле сыграет в финале Лиги Европы и попытается завоевать первый крупный трофей в истории клуба. Немецкая команда подходит к решающему матчу в статусе андердога, так как её соперником станет Астон Вилла под руководством четырёхкратного победителя турнира Унаи Эмери.

Фрайбург прибыл в Турцию в хорошей форме, забив девять мячей в трех последних матчах. Команда обыграла Брагу со счетом 3:1 и обеспечила себе место в финале, а также разгромила Лейпциг 4:1, гарантировав участие в еврокубках следующего сезона независимо от результата финала. Главный тренер Юлиан Шустер станет самым молодым немецким наставником за 24 года, который будет руководить командой в европейском финале. Для клуба это всего лишь второй крупный финал в истории после поражения в Кубке Германии сезона 2021/22. Фрайбург стал первым немецким дебютантом в европейском финале этого столетия, а победа обеспечит команде историческую путёвку в Лигу чемпионов.

Астон Вилла, чемпион Европы 1982 года, вернулась на большую европейскую сцену в отличной форме. Бирмингемцы забили четыре мяча Ноттингем Форест в полуфинале турнира, а затем обыграли Ливерпуль 4:2. С начала сезона 2023/24 ни одна команда не выиграла больше матчей в крупных турнирах УЕФА, чем Вилла, которая уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов следующего сезона. Унаи Эмери проведет шестой крупный европейский финал в карьере, имея четыре победы и одно поражение, и может стать вторым тренером, который выводил в финал четыре разных клуба.

Команды ранее не встречались. Фрайбург имеет всего одну победу в четырёх матчах против английских клубов, тогда как Вилла в прошлом сезоне побеждала немецкие команды и в последний раз проигрывала им ещё в сезоне 2008/09. Английские клубы выиграли восемь из десяти предыдущих финалов еврокубков против немецких соперников.

Статистика также обещает результативный матч. В восьми из девяти последних игр Фрайбурга забивали обе команды, а в трёх подряд матчах клуб забивался в каждом тайме. Астон Вилла забила больше всего голов в турнире после 76-й минуты, а семь из десяти последних матчей команды завершились с тоталом более 2,5 гола.

Лидером Фрайбурга по результативным действиям в турнире является Винченцо Грифо с пятью голами и четырьмя ассистами, который набирает очки в пяти подряд матчах. В составе Виллы набрал форму Олли Уоткинс, который отметился шестью результативными действиями в трёх матчах, притом все его голы в турнире были забиты в плей-офф.

Фрайбург подходит к игре без новых кадровых проблем, тогда как Амаду Онана в составе Виллы надеется вернуться после травмы.

Ожидается результативный финал, а одним из самых популярных прогнозов выглядит победа Астон Виллы в сочетании с тоталом более 2,5 гола.

