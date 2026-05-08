Владимир Кириченко

Завершился ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались немецкий Фрайбург и португальская Брага.

Игра прошла на стадионе Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия) и закончилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

В начале встречи на седьмой минуте полузащитник гостей Марио Доржелес получил красную карточку. На 19-й минуте защитник хозяев поля Лукас Кюблер открыл счет.

В конце первого тайма на 41-й минуте хавбек Йохан Манзамби забил второй гол Фрайбурга. Во втором тайме на 72 минуте Лукас Кюблер оформил дубль. На 79-й минуте нападающий Браги Виктор Пау отквитал один мяч для своей команды.

В первом матче португальская команда победила со счетом 2:1. Таким образом, Фрайбург вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с английской Астон Виллой.

Лига Европы. Полуфинал

Фрайбург – Брага 3:1 (первый матч 1:2)

Голы: Кюблер, 19, 72, Манзамби, 41 – Виктор, 79

Удаление: Доржелес, 6

