Фрайбург перемог Брагу та вийшов у фінал Ліги Європи
Доржелес подвёл свою команду в дебюте ответного матча
около 3 часов назад
Завершился ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались немецкий Фрайбург и португальская Брага.
Игра прошла на стадионе Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия) и закончилась победой хозяев поля со счетом 3:1.
В начале встречи на седьмой минуте полузащитник гостей Марио Доржелес получил красную карточку. На 19-й минуте защитник хозяев поля Лукас Кюблер открыл счет.
В конце первого тайма на 41-й минуте хавбек Йохан Манзамби забил второй гол Фрайбурга. Во втором тайме на 72 минуте Лукас Кюблер оформил дубль. На 79-й минуте нападающий Браги Виктор Пау отквитал один мяч для своей команды.
В первом матче португальская команда победила со счетом 2:1. Таким образом, Фрайбург вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с английской Астон Виллой.
Лига Европы. Полуфинал
Фрайбург – Брага 3:1 (первый матч 1:2)
Голы: Кюблер, 19, 72, Манзамби, 41 – Виктор, 79
Удаление: Доржелес, 6
