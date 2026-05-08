Владимир Кириченко

Завершился ответный матч полуфинала Лиги Европы сезона-2025/26, в котором встретились английские Астон Вилла и Ноттингем Форест.

Игра прошла на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме и закончилась победой хозяев поля со счетом 4:0.

Счет в матче открыл нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс на 36-й минуте. Во втором тайме на 58-й минуте форвард Эмилиано Буендия реализовал пенальти и забил второй гол Астон Виллы. На 77-й минуте полузащитник хозяев поля Джон Макгинн сделал счет разгромным. На 80-й минуте Макгинн оформил дубль.

Из 5 финалов Лиги Европы команда Унаи Эмери проиграла только один раз. Это был Арсенал в сезоне-2018/19 - команда уступила Челси в финале.

Трижды Эмери выигрывал ЛЕ с Севильей и еще один раз – с Вильярреалом.

В первом матче «лесники» победили со счетом 1:0. Таким образом, Астон Вилла вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с немецким Фрайбургом.

Голы: Уоткинс, 36, Буендия (пен.), 58, Макгинн, 77, 80

Напомним, Страсбург и Райо определили соперника Кристал Пэлас в финале Лиги конференций.