Павел Василенко

Матчи чемпионата Аргентины, запланированные на 5–8 марта, были официально перенесены на фоне громких обвинений в финансовых махинациях в адрес Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Об этом сообщили в штаб-квартире организации после того, как государственные органы инициировали проверку финансовой деятельности федерации.

Ранее Агентство таможенного контроля Аргентины (ARCA) заявило о якобы неуплате AFA налоговых долгов. В ответ футбольное руководство категорически отвергло эти обвинения, подчеркнув, что все платежи были осуществлены авансом, а обязательства выполнены в полном объеме. Федерация уже подала соответствующие объяснения в суд.

Финансовый скандал набрал обороты еще в декабре, когда произошли обыски по делу президента AFA Клаудио Тапиа. Следственные действия также затронули его близкого соратника Пабло Товиньо и заместителя казначея организации Лучано Накиса. Всех троих подозревают в незаконном обогащении и накоплении значительных состояний.

Параллельно аргентинская судебная система проверяет бухгалтерскую деятельность компании Sur Finanzas, которая спонсирует ряд национальных клубов и сборную Аргентины. Компанию, возглавляемую бизнесменом Ариэлем Вальехо — другом Тапиа, подозревают в финансовых злоупотреблениях и уклонении от уплаты налогов. Именно на фоне этого расследования аргентинский футбол оказался в эпицентре одного из самых громких кризисов за последние годы.