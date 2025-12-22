Коррупционный скандал вокруг руководства Аргентинской футбольной ассоциации вызвал волну тревоги среди болельщиков, но для Лионеля Месси ситуация вряд ли будет иметь серьезные последствия. Несмотря на расследование в отношении президента АФА Клаудио Тапии и его соратников, участие сборной Аргентины в чемпионате мира остается практически гарантированным.

Главу Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапию подозревают в коррупции. В деле также фигурируют его ближайшие соратники — доверенное лицо Пабло Товигиньо и заместитель казначея Лучано Накис. Согласно данным расследования, чиновники, которые ранее не имели значительных состояний, за короткое время стали владельцами роскошных активов.

В частности, у Тапии, который до прихода в футбольное руководство работал в компании по вывозу мусора, обнаружен поместье площадью десять гектаров с вертолетной площадкой, конными стойлами и коллекцией из пятидесяти раритетных автомобилей. Недвижимость оформлена на подставных лиц — пенсионерку и частного предпринимателя.

Параллельно следственные органы проверяют финансовую компанию Sur Finanzas, которая была спонсором сборной Аргентины и ряда клубов. Ее владелец Ариель Вальехо считается близким другом Тапии. Речь идет о возможных хищениях средств, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег через телевизионные и маркетинговые права. Обыски уже прошли в восемнадцати клубах и в здании федерации. Агентство ARCA, подчиняющееся непосредственно президенту Хавьеру Милеу, требует открытия уголовного дела. Сумма вероятно незаконно присвоенных средств оценивается в семь миллионов долларов.

Формально ФИФА жестко реагирует на государственное вмешательство в работу национальных федераций, и в теории санкции могут быть любыми. Однако на практике устранить действующих чемпионов мира с мундиаля означало бы удар по самому турниру. Аргентина — это Месси, глобальный интерес, телевизионные контракты и переполненные стадионы.

Именно поэтому наиболее вероятный сценарий — кадровые изменения в руководстве АФА без каких-либо спортивных санкций. Ожидается, что ФИФА ограничится формальными заявлениями и примет решение аргентинских властей.

