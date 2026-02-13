Павел Василенко

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти впервые так откровенно признал: система VAR движется в опасном направлении и рискует нанести футболу больше вреда, чем пользы. По его мнению, главная проблема заключается не в самой технологии, а в том, как её начали применять судьи.

Итальянец подчеркивает, что VAR создавался для исправления очевидных и грубых ошибок судей, однако сегодня все чаще используется для чрезмерно мелких и субъективных решений.

«Мы, кажется, забыли истинную цель этой системы. Она работает безупречно, когда речь идет о фактах – например, офсайд. Но проблемы возникают тогда, когда судьи начинают по-разному трактовать одинаковые ситуации», – отметил Роберто Розетти.

Особое беспокойство вызывает использование сверхмедленных повторов. По словам Розетти, при таком просмотре можно найти нарушение почти в каждом эпизоде, что противоречит самой логике игры.

«Мы не можем двигаться в этом направлении. После завершения сезона нам обязательно нужно это серьёзно обсудить», – цитирует функционера агентство DPA.

Он не стал прямо называть турниры, где VAR создает наибольше проблем, но признал: система уже вмешивается в эпизоды, где этого не ожидают ни игроки, ни болельщики. В то же время Розетти не исключил, что в будущем технологию могут использовать для более корректной оценки угловых ударов. Ключевой задачей остается одно – не допустить еще большего замедления игры и пересмотреть трактовку игры рукой после завершения сезона.