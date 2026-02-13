Защитник Барселоны Эрик Гарсия прокомментировал поражение команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании против Атлетико (0:4), выразив недовольство действиями арбитров и указав на их ошибки, которые, по его мнению, повлияли на результат встречи.

«Офсайд даже после шести минут просмотра остается спорным... То, что я слышал, сначала сказали, что VAR не работал. А потом, если честно, и по стоп-кадру мне не все понятно. При полуавтоматической системе все должно быть намного проще…

В последнее время ни одно решение судей не идет нам на пользу. Фол Джулиано на Бальде — это чистая красная карточка. Это те эпизоды, в которых почему-то очень легко принимаются решения против нас», — приводит слова Гарсии AS.