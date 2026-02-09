Павел Василенко

Скандал в Саудовской Премьер-лиге набирает обороты. Руководство Аль-Иттихада выступило с резким заявлением после поражения от Аль-Насра (0:2) в матче 21-го тура, фактически обвинив арбитра Славко Винчича в содействии команде, за которую выступает Криштиану Роналду. Парадоксально, но сам португалец участия в этой игре не принимал.

В заявлении клуба из Джидды говорится о серьезных судейских ошибках, которые непосредственно повлияли на ход и результат встречи. По версии Аль-Иттихада, словенский рефери не назначил два «очевидных» пенальти в ворота Аль-Насра, тем самым лишив команду ее законных шансов.

Особенное возмущение вызвал эпизод с игрой рукой защитника Аль-Насра Мохамеда Симака. Винчич лично подошел к монитору VAR, пересмотрел повтор, который, по данным видеоассистентов, подтверждал нарушение правил, однако в итоге отказался назначать одиннадцатиметровый. Это решение поставило под сомнение, по мнению клуба, сам смысл использования технологии VAR в ключевых моментах.

Ситуация выглядит еще более контрастно на фоне того, что первый гол Аль-Насра был забит именно с пенальти – за игру рукой, которую Винчич на этот раз без каких-либо колебаний зафиксировал.

Аль-Иттихад призвал соответствующие органы провести расследование, подчеркнув необходимость обеспечения честного, непредвзятого судейства и сохранения доверия к турниру. Стоит отметить, что Винчич является одним из наиболее авторитетных арбитров Европы, высоко ценится УЕФА и регулярно приглашается на международные матчи, что лишь усиливает резонанс ситуации.