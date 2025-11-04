Сергей Разумовский

Полузащитник Динамо Александр Пихальонок подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области заявление о признании денежных требований к Днепру-1, за который выступал в 2020–2024 годах. Согласно данным из судебного реестра, этот шаг стал возможен после открытия дела Шахтера против Днепра-1 о банкротстве клуба – его инициировали из-за невыплаты донетчанам процента от трансфера Пихальонка в Динамо в 2024 году.

Ранее похожее заявление подавал полузащитник Буковины Евгений Пидлепенец, который требует 800 тысяч гривен. Его адвокат Юрий Юрченко объяснил, что цель – вернуть задолженные клубом средства. О обращении Пихальонка сообщает Tribuna.com.

Напомним, 2 ноября Шахтер обыграл Динамо 3:1, прервав 42-матчевую беспроигрышную серию киевлян в УПЛ. Донетчане имеют 24 очка и опережают соперника на четыре балла. Динамо остается вторым, но по 20 очков также набрали ЛНЗ, Полесье и Кривбасс.