В рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер во Львове принимал киевское Динамо. Напомним, что эти команды недавно встречались в Кубке Украины, где сильнее оказались подопечные Александра Шовковского.

Уже на старте игры «горняки» повели в счете после углового. Педриньо выполнил точный навес на Эгиналду, который оказался без опеки и переправил мяч в ворота.

На протяжении первого тайма Шахтер выглядел опаснее в атаке, однако донецкие игроки не смогли реализовать свое преимущество в забитые мячи.

На перерыв команды ушли при счете 0:0.

Во втором тайме Динамо быстро забило после углового, однако арбитр отменил это взятие ворот из-за офсайда у Кабаева.

Впоследствии Шахтер увеличил свое преимущество после точного удара Невертона в девятку ворот Нещерета из пределов штрафной площадки.

Однако киевляне сумели быстро сократить отставание благодаря точному прострелу Караваева, который ударом в одно касание замкнул Буяльский.

В компенсированное время Шахтер выбежал в контратаку, которую автоголом завершил Владислав Кабаев.

Больше команды не забивали, и финальный свисток зафиксировал победу Шахтера.

Украинская Премьер-лига, 11-й тур

Шахтер - Динамо - 3:1

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+4 (автогол) - Буяльский, 56