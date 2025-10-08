Павел Василенко

Испанскому футболисту Рафа Миру предъявлено обвинение в преступлении, связанном с сексуальным насилием с применением силы. Согласно судебному решению, есть доказательства, а не только подозрение, относительно двух эпизодов сексуального насилия со стороны форварда Валенсии в отношении 21-летней женщины, которая подала заявление.

Мир, который сейчас играет в аренде в Эльче, был арестован рано утром 1 сентября прошлого года после матча на стадионе «Месталья» после сообщения о сексуальном насилии. Футболист вернулся домой с двумя женщинами и другом, где, вероятно, произошли нападения – сначала в бассейне, а затем в ванной комнате. Игрок провел несколько дней под стражей, у него изъяли паспорт и выписали запретительный ордер на 500 метров.

В судебном документе футболисту предлагается явиться на слушание 13 октября. Адвокаты игрока просят, чтобы слушание прошло в формате видеоконференции. Миру также была назначена залог в размере 13 500 евро.

Как сообщает Las Provincias, также обвиняют в сексуальном насилии и товарища футболиста Пабло Х.Г.

В первом случае обвинение касалось проникновения и применения насилия. Следственный орган считает, что доказательства, собранные в ходе расследования, свидетельствуют о том, что Рафа Мир дважды совершил сексуальное насилие в отношении одной из двух женщин, с которыми он и его друг встретились ранее в ночном клубе в Валенсии.

Судья также нашел доказательства непринудительного сексуального преступления и причинения легких телесных повреждений, совершенных другим обвиняемым, Пабло Х.Г., в отношении второй женщины. Эти события также произошли в бассейне дома Рафа Мира.

Следственный судья завершил процесс сбора свидетельств, к которому были привлечены правоохранительные органы, охрана жилого комплекса, предполагаемые пострадавшие, два причастных футболиста и другие свидетели.

Расследование завершено, и принято решение о возбуждении уголовного дела против игрока. Судья уведомил стороны – обвинение, прокуратуру и защиту, которые представят свои заявления и ходатайства. После этого будет решено, возбуждать ли уголовное дело против футболиста, который этим первым решением приближается к лаве подсудимых.