Галатасарай уступил Фенербахче в финале Суперкубка Турции. Матч в Стамбуле завершился со счетом 0:2.

Фенер оформил по голу в каждом из таймов. Недавний новичок Гендузи открыл счет забитым голам в Турции, а после перерыва Остерволде окончательно снял вопрос о победителе мини-турнира.

Стоит отметить, что впервые Суперкубок проходил в формате финала четырех, а сам Фенербахче впервые с 2014 года стал обладателем трофея.

Суперкубок Турции-2025. Финал

Галатасарай - Фенербахче 0:2

Голы: Гендузи 28, Остерволде 48

