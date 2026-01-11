Галатасарай и Фенербахче определили обладателя Суперкубка Турции. Видео
Первый сезонный трофей
около 23 часов назад
Фото - Getty Images
Галатасарай уступил Фенербахче в финале Суперкубка Турции. Матч в Стамбуле завершился со счетом 0:2.
Фенер оформил по голу в каждом из таймов. Недавний новичок Гендузи открыл счет забитым голам в Турции, а после перерыва Остерволде окончательно снял вопрос о победителе мини-турнира.
Стоит отметить, что впервые Суперкубок проходил в формате финала четырех, а сам Фенербахче впервые с 2014 года стал обладателем трофея.
Суперкубок Турции-2025. Финал
Галатасарай - Фенербахче 0:2
Голы: Гендузи 28, Остерволде 48
