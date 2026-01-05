Сергей Разумовский

Главный тренер Трабзонспора Фатих Текке прокомментировал кадровые проблемы команды накануне полуфинала Суперкубка Турции против Галатасарая, в частности и состояние форварда Данила Сикана. Как сообщает 61SAAT, наставник заявил, что украинец получил удар по ноге и приехал вместе с командой, прихрамывая.

Текке также обратил внимание на неудобный календарь: по его мнению, для всех четырех участников турнира можно было подобрать более приемлемую дату. По словам тренера, тайминг критически важен именно для Трабзонспора, ведь команда подходит к матчу с большими потерями – отсутствуют 9 игроков. Помимо Сикана, проблемы есть и у Сердара, который, как отметил Текке, приехал больным, и в целом коллектив прибыл на игру с «кучей проблем».

Несмотря на это, тренер подчеркнул, что команда имеет собственное видение игры и план на матч, и, не ища оправданий, стремится показать болельщикам, как умеет бороться. Отдельно он подчеркнул важность обойтись без новых травм – независимо от счета, это принципиально и для обеих команд, и для него лично, ведь впереди решающие встречи.

Матч Трабзонспор – Галатасарай состоится сегодня, 5 января. В текущем клубном сезоне Сикан провел 417 минут в 15 матчах, но даже при таком игровом времени имеет приличные цифры: два гола и одна результативная передача.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор обратился в Федерацию футбола Турции, чтобы перенести Суперкубок.