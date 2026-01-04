Турецкий журналист Барыш Озтюрк высказался о возможном трансфере полузащитника киевского Динамо Николая Шапаренко в Фенербахче.

По информации источника, стамбульский клуб хорошо осведомлен о качествах 27-летнего украинского полузащитника и действительно держит его в поле зрения. Однако на данный момент Шапаренко не входит в приоритетные цели Фенербахче. Окончательное решение по игроку будет принято с учетом хода переговоров с другими потенциальными новичками.

Сообщается, что Динамо готово рассмотреть продажу футболиста за сумму около 8 миллионов евро. На счету Шапаренко также 48 матчей в составе сборной Украины. Примечательно, что в 2022 году полузащитник получил серьезную травму колена именно во встрече против Фенербахче.

