«Галатасарай» не програл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Оба клуба держатся в зоне плей-офф
около 22 часов назад
Фото - Getty Images
Галатасарай в рамках 7 тура Лиги чемпионов принимал Атлетико. Матч в Стамбуле завершился со счетом 1:1.
Испанская команда открыла счет на 4-й минуте благодаря голу Джулиано Симеоне, а на 20-й минуте Маркос Льоренте автоголом сделал счет равным.
Перед последним туром группового турнира Атлетико идет на 12-й позиции с 13 очками. Галатасарай - 17-й с 10 очками.
Лига чемпионов. 7 тур
Галатасарай - Атлетико 1:1
Голы: Льоренте (автогол), 20 - Симеоне, 4