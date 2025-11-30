Сергей Разумовский

В12-м туре немецкой Бундеслиги Гамбург на Фолькспаркштадионе вырвал победу над Штутгартом со счетом 2:1 в драматичном матче, развязка которого наступила уже в компенсированное время.

Хозяева открыли счет довольно рано: на 17-й минуте Глатцель удачно замкнул передачу партнеров и вывел Гамбург вперед. После гола команда отдала инициативу сопернику и искала свои шансы в контратаках.

Гости этим воспользовались уже после перерыва. Добавили в агрессии и смогли отыграться: на 54-й минуте Ундав восстановил равновесие, воспользовавшись ошибкой защиты Гамбурга. Напряжение на поле возросло, и на 81-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Рессинг-Лелесит получил красную карточку, поставив команду в очень сложное положение на конец встречи. Казалось, что Штутгарт дожмет соперника, однако Гамбург, несмотря на численное меньшинство, вырвал победу: на 90+4-й минуте Виейра забил решающий мяч, принеся хозяевам три чрезвычайно важных очка.

К вашему вниманию обзор матча.

Бундеслига, 12-й тур

Гамбург – Штутгарт 2:1

Голы: Глатцель, 17, Виейра, 90+4 – Ундав, 54

Гамбург: Гоер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Мугайм, Ремберг, Локонга (Виейра, 67), Микельбрансис (Гочолейшвили, 67), Рессинг-Лелесит, Глатцель (Кёнигсдорффер, 34, Рамуш, 87), Филипп (Балде, 68)

Штутгарт: Нюбель, Хендрикс (Миттельштедт, 87), Шабо, Аль-Дахиль, Штенцель (Левелинг, 46), Нарти (Штиллер, 57), Чема, Вагноман, Фюрих (Ундав, 40), Эль-Ханнус, Буанани (Йованович, 87)

Предупреждения: Рессинг-Лелесит – Штенцель, Андрес, Ундав, Вагноман

Удаления: Рессинг-Лелесит, 81