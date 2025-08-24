Вчера Рома провела матч первого тура нового сезона Серии А против Болоньи и сумела одержать сложную минимальную победу 1:0. Украинский нападающий Артем Довбик остался в запасе и вышел на поле только на 74-й минуте.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини после поединка высоко оценил игру форварда и прямого конкурента Довбика за место в основе Эвана Фергюсона.

«Фергюсон хорошо выступил, он провел отличный матч. Его кондиции улучшаются. В прошлом году он не так много играл, поэтому естественно, что ему нужно время, чтобы привыкнуть. Он продемонстрировал некоторые важные качества, у него хороший потенциал, он принесет нам успех».

Стоит напомнить, что после прихода Гасперини в клуб активно обсуждалось будущее украинского форварда, и не исключались слухи о его возможном выходе из Ромы.