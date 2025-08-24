Гасперини о конкуренте Довбика: «Фергюсон провел отличный матч»
Тренер отметил игру нападающего в матче против Болоньи
13 минут назад
Вчера Рома провела матч первого тура нового сезона Серии А против Болоньи и сумела одержать сложную минимальную победу 1:0. Украинский нападающий Артем Довбик остался в запасе и вышел на поле только на 74-й минуте.
Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини после поединка высоко оценил игру форварда и прямого конкурента Довбика за место в основе Эвана Фергюсона.
«Фергюсон хорошо выступил, он провел отличный матч. Его кондиции улучшаются. В прошлом году он не так много играл, поэтому естественно, что ему нужно время, чтобы привыкнуть. Он продемонстрировал некоторые важные качества, у него хороший потенциал, он принесет нам успех».
Стоит напомнить, что после прихода Гасперини в клуб активно обсуждалось будущее украинского форварда, и не исключались слухи о его возможном выходе из Ромы.