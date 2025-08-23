Рома с Довбиком победила Болонью, Милан неожиданно дома проиграл Кремонезе
Сыграно два матча Серии А
Фото - Getty Images
В первом туре чемпионата Италии римская Рома на своем поле принимала Болонью. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил Веслі Франка.
Украинский форвард Ромы Артем Довбик вышел на замену на 74-й минуте.
В параллельном матче Милан дома понес сенсационное поражение от Кремонезе – 1:2.
Серия А, 1-й тур
Рома – Болонья – 1:0
Гол: Веслі Франка, 53.
Милан – Кремонезе – 1:2
Голы: Павлович, 45+1 – Баскіротто, 28, Бонаццолі, 61.