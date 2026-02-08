Павел Василенко

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини накануне матча 24-го тура Серии А против Кальяри резко ответил на вопрос о украинском форварде римлян Артеме Довбике.

«Довбик? Даже не спрашивайте меня в ближайшее время о нем. Артем выбыл на месяцы», – цитирует Гасперини издание Corriere dello Sport.

Форвард сборной Украины пропустит весеннюю часть сезона из-за травмы, которая оставила его вне игры на несколько месяцев.

Довбик в нынешнем сезоне провел 17 матчей за Рому во всех турнирах, забив три гола и сделав два ассиста.

Напомним, что форвард перенес операцию после травмы сухожилия прямой мышцы левого бедра, которую получил в матче 11-го тура Серии против Удинезе (2:0) в начале ноября 2025 года.