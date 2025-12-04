Сергей Разумовский

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клуб уже этой зимой, так как к нему проявляют предметный интерес сразу два турецких гранда. Об этом сообщает Class Haber в соцсети X.

Отмечается, что стамбульский Бешикташ планирует во время зимней паузы провести переговоры с руководством итальянского клуба относительно возможного трансфера 28-летнего форварда. Инициатором приглашения Довбика выступает главный тренер «орлов» Серген Ялчин, который, по данным источника, лично настаивает на переходе украинца, рассматривая его как ключевое усиление линии атаки.

Вместе с тем, интерес к Довбику проявляет и другой стамбульский клуб — Фенербахче. Артем внесен в шорт-лист потенциальных новичков, который сформировал главный тренер команды Доменико Тедеско. Украинец рассматривается как один из кандидатов для усиления конкуренции в нападении на вторую часть сезона.

Сообщается, что сам футболист не против смены обстановки и открыт к переходу, рассматривая возможность продолжения карьеры в Турции как один из реальных вариантов продолжения своей карьеры. Окончательное решение будет зависеть от переговоров между Ромой и потенциальными претендентами, а также от условий, которые сторонам удастся согласовать.

Напомним, Довбик готовится к возвращению после травмы.