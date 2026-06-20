Сергей Разумовский

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Турции потерпела сенсационное поражение от Парагвая и досрочно утратила шансы на выход в плей-офф.

Начало матча стало для турецкой команды настоящим холодным душем. Уже на второй минуте Галарса открыл счет, выведя Парагвай вперед. После этого южноамериканская сборная сделала ставку на максимально осторожный футбол, плотную оборону и игру вторым номером, стараясь удержать минимальное преимущество.

В конце первого тайма ситуация для Парагвая значительно осложнилась. Полузащитник Мигель Альмирон получил красную карточку за эпизод, в котором он прикрывал рот руками во время разговора с соперником. По новым правилам такое действие расценивается как нарушение, которое наказывается удалением. В итоге весь второй тайм парагвайцы провели в меньшинстве, однако даже это не помогло Турции изменить ход встречи.

Несмотря на численное преимущество после перерыва, турецкая сборная так и не смогла реализовать ни один из своих моментов. Команда активно атаковала, много била по воротам, создавая давление на защиту соперника, но вновь покинула поле без забитого мяча.

Статистика Турции на этом чемпионате мира выглядит особенно болезненно. За два матча команда нанесла 62 удара по воротам соперников, однако не забила ни одного мяча. В игре против Парагвая турки пробили 32 раза, а в поединке с Австралией — еще 30 раз. В то же время такая активность в атаке не принесла никакого результата.

После второго поражения подряд Турция осталась с нулем очков и досрочно выбыла из борьбы за выход в плей-офф. Команда уже не может догнать Австралию и Парагвай, у которых есть превосходство благодаря победам в очных встречах. Сборная США, набрав шесть очков, досрочно гарантировала себе место в следующем раунде.

Выступление Турции на ЧМ-2026 оказалось одним из главных разочарований турнира. Команда, от которой ожидали значительно большего, не смогла реализовать потенциал своего «лучшего поколения в истории». Выступление турецкой сборной в некоторой степени напомнило ситуацию с Украиной на Евро-2024, когда большие ожидания от такого состава завершились болезненным провалом.

Кенан Йылдыз, Арда Гюлер и другие лидеры Турции покинут чемпионат мира без плей-офф, а сама команда — с огромным количеством ударов, нулевой результативностью и ощущением упущенного шанса.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур

Турция – Парагвай 0:1

Гол: Галарса 2

Турция: Чакир, Мюлдюр, Демирал, Бардакчи (Кокчу 86), Кадиоглу (Эльмалы 70), Юксек (Узун 60), Чалханоглу, Акгюн (Гюль 60), Гюлер, Йылдыз, Актюрокглу (Йылмаз 46)

Парагвай: Гилл, Касерес (Майдана 81), Гомес (Веласкес 67), Альдерете, Алонсо, Альмирон, Кубас, Гомес (Веласкес 67), Галарса, Питта (Бобадилья 46), Энкисо (Авалос 90+2)

Предупреждения: Эльмалы 71 – Галарса 4

Удаление: Альмирон 45+3