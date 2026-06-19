Павел Василенко

Польский защитник Томаш Кендзёра снова будет выступать за киевское Динамо. 32-летний футболист подписал с бело-синими контракт сроком на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Томаш перешел к бело-синим летом 2017 года и провел за Динамо почти 200 матчей во всех турнирах. После начала полномасштабной войны выступал на правах аренды за польский Лех и греческий ПАОК, а летом 2024 года заключил полноценный двухлетний контракт с клубом из Салоник.

В Греции Кендзёра окончательно переквалифицировался из правого защитника в центрального, став одним из сильнейших исполнителей своего амплуа в местном чемпионате. В 2024 году вместе с ПАОКом он стал чемпионом Греции.

К Динамо футболист присоединился в статусе свободного агента.