Павел Василенко

Второй тур группового этапа в квартете D открылся противостоянием сборных США и Австралии. Хозяева ЧМ-2026 ещё в первом тайме сделали серьёзную заявку на победу.

Уже на старте поединка хозяевам турнира удалось выйти вперёд. Автоголом в пользу команды Маурисио Почеттино отметился австралийский защитник Камерон Бёрджесс.

В конце второго тайма американская сборная удвоила своё преимущество. За США забитым мячом отметился защитник испанского Вильярреала Александр Фримен.

Таким образом, команда Маурисио Почеттино досрочно решила вопрос выхода в 1/16 финала мундиаля.

США занимает первую позицию в группе, имея шесть очков. В заключительном поединке группового этапа подопечные Почеттино сыграют против Турции (26 июня).

Австралия же пока занимает второе место, набрав три балла. Финальный матч группового этапа австралийцы проведут против команды Парагвая (26 июня).

ЧМ-2026, 2-й тур

Группа D

США – Австралия – 2:0

Голы: Бёрджесс, 11 (автогол), Фримен, 43.