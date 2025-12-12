Гецко: «Очень сомневаюсь в том, что Костюк надолго»
Эксперт высказался о возможном новом тренере бело-голубых
16 минут назад
Игорь Костюк. Фото - ФК Динамо
Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко в интервью сайту Sport-express.ua скептически оценил будущее и.о. главного тренера Динамо Игоря Костюка на своей должности.
«Очень сомневаюсь в том, что он надолго… Он, может, и неплохой специалист, но не для взрослой команды. Динамо нужен более опытный наставник, тренер с авторитетом, которого будут уважать все игроки в коллективе — как молодёжь, так и ветераны, а также прислушиваться к его мнению и руководители клуба».
В настоящее время Динамо занимает шестое место в УПЛ, имея 23 очка после 15 туров.
В Лиге конференций бело-синие за тур до финиша идут 28-ми и уже потеряли шансы на плей-офф.
