Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк жестко раскритиковал главного тренера Руха Ивана Федика после его жалоб на судейство в выездном очном матче Кубка Украины (0:1).

Я сильно не обращал внимания на критику. Знают мою фамилию – и это хорошо. Каждый болельщик имеет право на свое мнение. Мы не можем всем нравиться как клуб. Я не могу всем нравиться как человек. Это нормально. Каждый выражает свое мнение, мы живем в демократической стране.

Конечно, можем сказать, что некоторые наши болельщики немного не обладают болельщицкой культурой, иногда преувеличивают с комментариями, задевая семью или еще кого-то. Но это выбор людей, это их подсознательный уровень.

В этом сезоне к нам приезжало 7 или 8 команд – и только Иван Федык решил что-то такое сказать [про предвзятое судейство, – прим.]. Не знаю почему. Это его мнение. Возможно, потому что его команда до того матча почти не выигрывала и имела три очка в чемпионате. Возможно, это было его такое крикливое состояние.

Я никогда не позволю ни работнику клуба, ни себе обсуждать или сказать что-то в адрес другого клуба УПЛ. Потому что нам есть чем заниматься в своем клубе, а не смотреть на других. Понимаю, что чем больше интереса к ЛНЗ, тем больше негативной информации. Там Иван Федык сказал, там представители «Полесья» целую неделю упоминали ЛНЗ. Это их решение. Если хотят обсуждать наш клуб и поднимать тему судейства... Для этого есть комитет этики и честной игры, пусть он занимается этим, – сказал Каюк в интервью ua.tribuna.com.