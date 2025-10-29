ЛНЗ обыграл Рух и вышел в четвертьфинал Кубка Украины
Судьбу поединка решил один мяч
около 1 часа назад
Фото - ФК ЛНЗ
Во втором кубковом матче сегодняшнего дня встретились черкасский ЛНЗ и львовский Рух. Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
ЛНЗ отметился на 55-й минуте. Ассинор воспользовался ошибкой защитника и отдал мяч Просперу Обаху, который поразил пустые ворота.
Кубок Украины, 1/8 финала
ЛНЗ – Рух – 1:0
Гол: Проспер, 55.
Завтра, 30 октября, состоятся два завершающих матча 1/8 финала Кубка Украины.
12:00. Агротех – Феникс-Мариуполь
17:00. Металлист 1925 – Агробизнес