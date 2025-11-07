Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Лиги Европы Генк в результативном триллере на выезде одолел Брагу.

Хозяева повели на 30-й минуте благодаря голу Салазара, но Хейманс сравнял в компенсированное время первого тайма. После перерыва гости резко прибавили: Сор уже на 48-й вывел их вперед, а О Хьон Гю увеличил преимущество до 1:3.

Брага бросилась отыгрываться: Салазар оформил дубль (2:3), однако Медина мгновенно восстановил разницу в два мяча. В конце Наварро сократил отставание до минимума, однако Генк выстоял в нервной концовке и забрал победу.

К вашему вниманию обзор матча.

Брага впервые в этом розыгрыше потеряла очки, но осталась в топ-8. Генк набрал семь баллов и занимает 13-е место.

Лига Европы. Общий этап, четвертый тур

Брага – Генк 3:4

Голы: Салазар, 30, 71, Наварро, 86 – Хейманс, 45+2, Сор, 48, О Хьон Гю, 59, Медина, 72

Брага: Горничек, Гомес, Лагербильке, Аррей-Мби, Лелу (Доржелес 56), Моутинью (Гриллич 56), Горби, Орта (Виктор 76), Салазар (Родригеш 84), Мартинес, Эль-Уаззани (Наварро 56)

Генк: Кромбрюгге, Нкуба (Конголо 46), Садик, Сметс, Кайембе-Диту, Хейнэн, Грошовски, Карецас (Стойкерс 76), Сор (Медина 64), Хейманс (Заттльбергер 76), О Хьон Гю (Эраби 76)

Предупреждения: Гомес 45, Мартинес 90, Лагербильке 90+2 – Конголо 90+2