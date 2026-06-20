Александр Сукманский

Сборные Германии и Кот-д’Ивуара проведут матч второго тура группы E чемпионата мира в Торонто. Победа в этом поединке гарантирует одной из команд место в плей-офф за тур до окончания группового этапа.

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Германия уверенно стартовала на турнире, разгромив дебютанта чемпионатов мира Кюрасао со счётом 7:1. Эта победа стала для немцев десятой подряд. Благодаря семи забитым мячам команда также вышла на первое место по количеству голов в истории чемпионатов мира – 239.

В то же время сборная Германии не смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности ни в одном из последних семи матчей на мундиалях, что является самой длинной такой серией для команды с 1970 года. Однако шесть побед из десяти подряд были одержаны с тремя или более забитыми мячами.

Кот-д’Ивуар также начал турнир с победы, минимально обыграв Эквадор – 1:0. Для африканской сборной это уже четвертая подряд победа на международном уровне. Три из них были одержаны над командами, входящими в топ-25 рейтинга ФИФА.

Единственная предыдущая встреча между Германией и Кот-д’Ивуаром состоялась в ноябре 2009 года и завершилась вничью 2:2.

Среди статистических показателей стоит отметить, что Германия открывала счёт в девяти из последних десяти матчей. Кроме того, команда подавала как минимум восемь угловых в пяти из шести последних международных поединков.

Кот-д’Ивуар забивал после 80-й минуты в пяти из последних семи матчей, а шесть из семи последних встреч команды завершались нечётным количеством голов.

Одним из главных героев сборной Германии остается Кай Хаверц, оформивший дубль в матче с Кюрасао. Он отличался голами на каждом из четырёх последних крупных турниров за национальную команду и принял участие в семи голах в пяти последних матчах за клуб и сборную.

В составе Кот-д’Ивуара важную роль в последнее время играет Гела Дуэ, который в двух предыдущих международных матчах записал на свой счёт гол, результативную передачу и жёлтую карточку.

После стартовых матчей ни одна из команд не сообщала о серьёзных кадровых потерях.

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