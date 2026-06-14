Сборная Германии разгромила дебютанта ЧМ в матче с восемью голами
Немцы устроили настоящий погром
около 18 часов назадПодписаться в
В матче первого тура чемпионата мира-2026 группы Е сборная Германии встретилась с дебютантом мундиаля командой Кюрасао. Встреча завершилась уверенной победой подопечных Юлиана Нагельсманна со счетом 7:1.
Германия в первом тайме забила три мяча – отличились Нмеча, Шлоттербек и Гаверц. Сборная Кюрасао на 21-й минуте забила свой дебютный гол на ЧМ.
Во втором тайме немецкая команда продолжала доминировать и еще четыре раза отметилась в ворота команды Дика Адвоката.
Во втором туре Германия сыграет против Кот-д'Ивуара (20 июня), а Кюрасао встретится с Эквадором (21 июня).
ЧМ-2026, 1-й тур
Группа E
Германия – Кюрасао – 7:1
Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Гаверц, 45+5 (пенальти), 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 – Комененсия, 21.