Африканский триумф на ЧМ-2026: Кот-д'Ивуар сломал сопротивление Эквадора в концовке
Африканцы начали с победы на турнире
около 7 часов назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Матч первого тура чемпионата мира-2026 между сборными Кот-д'Ивуара и Эквадора в группе E принес атакующую игру с множеством нереализованных моментов и голевыми конструкциями.
Победу африканской команде окончательно решил запасной Амад Диалло в самом конце основного времени игры.
Эквадор в компенсированное время бросил все силы в атаку, однако защита Кот-д'Ивуара пережила финальное давление, выдержала рискованные ситуации перед собственными воротами и, таким образом, праздновала чрезвычайно ценную победу после самоотверженной игры.
ЧМ-2026, 1-й тур
Группа E
Кот-д'Ивуар – Эквадор 1:0
Гол: Диалло, 90.
- 20 июня Кот-д'Ивуар сыграет следующий матч на ЧМ-2026 против Германии (22:00).
- 21 июня Эквадор попробует взять первые очки на Мундиале в противостоянии с Кюрасао (03:00).