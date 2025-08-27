Павел Василенко

Сборная Германии понесла новый удар перед началом отбора на чемпионат мира-2026. Команда Юлиана Нагельсмана вынуждена будет обойтись без одного из своих лидеров – Кая Хаверца.

26-летний нападающий Арсенала получил травму колена в матче против Манчестер Юнайтед (1:0) и был исключен из состава национальной сборной. Срок его восстановления пока остается неизвестным.

Немцы стартуют в группе А уже 4 сентября матчем против Словакии, а 7-го числа встретятся с Северной Ирландией. Однако кадровые проблемы Нагельсмана только растут: кроме Хаверца, команде не помогут вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Нико Шлоттербек и полузащитник Джамаль Мусиала, сообщает DPA.

Таким образом, Бундестим отправляется в Словакию значительно ослабленным – без сразу нескольких ключевых игроков.