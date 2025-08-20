Павел Василенко

Нападающий лондонского Арсенала Кай Хаверц пропустил значительную часть сезона 2024/25 из-за травмы. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic, игрок снова столкнулся с проблемами со здоровьем.

Хаверц был основным центральным нападающим Арсенала. Однако в феврале он получил травму бедра, которая вывела его из игры более чем на три месяца.

Немецкий форвард вернулся на поле после окончания предыдущего сезона. В воскресенье он начал новый сезон АПЛ в матче против Манчестер Юнайтед.

Затем Хаверц вышел на поле во втором тайме. Однако, вероятно, в ближайшее время он не будет доступен для главного тренера «канониров» Микеля Артеты.

По данным Орнштейна, Хаверц получил травму колена и пропустил из-за нее тренировку в среду.

Он пройдет детальные тесты. В настоящее время трудно предсказать, как долго игрок будет вне игры, но Арсенал рассматривает различные сценарии.

Это также касается трансферного рынка. Возможно, «канониры» попытаются усилить свою атаку этим летом, если Хаверц будет отсутствовать длительный период.