Павел Василенко

23-летний вингер Арсенала и сборной Англии Букайо Сака снова оказался вне игры. Футболист не доиграл матч АПЛ против Лидса (5:0) из-за повреждения подколенного сухожилия.

По предварительным оценкам, срок восстановления составит около четырех недель. Это означает, что Сака не поможет «канонирам» в принципиальном поединке с Ливерпулем и не сможет принять участие в отборочных матчах сборной Англии по отбору к ЧМ-2026.

В прошлом сезоне англичанин также долго лечился после операции на бедре, пропустив более трех месяцев. Его место в старте может занять новичок Арсенала Эберечи Эзе, приобретенный у Кристал Пэлас за 68 миллионов евро.

Проблемы с составом усиливаются для Микеля Артеты: под сомнением участие и капитана команды Мартина Эдегора, который повредил плечо в последнем матче.