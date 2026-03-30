Александр Сукманский

Сборная Германии имеет шанс завершить международную паузу без потерь, если одержит победу над Ганой в товарищеском матче накануне чемпионата мира-2026.

Команды, фанаты, реальные эмоции – всё это о футболе. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Форма и новости команд

Немцы досрочно обеспечили себе участие в мундиале, выиграв пять заключительных матчей квалификации. Международную паузу команда начала зрелищной победой над Швейцарией со счетом 4:3.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассчитывает сохранить атакующую эффективность, одновременно усилив игру в обороне. В отборе немцы выиграли четыре последних матча «на ноль».

Матч состоится в Штутгарте, где сборная традиционно результативна: как минимум три гола было забито в шести из девяти предыдущих домашних поединков (6 побед, 1 ничья, 2 поражения).

Гана подходит к игре после разгромного поражения 1:5 от Австрии и серии из трех подряд неудач в товарищеских матчах против неафриканских сборных.

Несмотря на почти идеальный отбор на ЧМ (8 побед, 1 ничья, 1 поражение), уверенность команды существенно пошатнулась. За этот период ганцы забили лишь один мяч.

История противостояний

Германия не проигрывала Гане в трех предыдущих матчах: две победы и ничья с общим счетом 9:3. Последний раз команды встречались на ЧМ-2014, где сыграли 2:2.

Интересные факты и серии

• Лишь в одном из последних семи матчей Германии голы забивались после 80-й минуты.

• В трех последних домашних матчах немцы забивали в обоих таймах.

• Шесть из семи матчей Ганы в Европе с 2020 года завершались с тоталом более 2,5 гола.

• В семи из последних восьми таймов товарищеских матчей с участием Ганы были забиты голы.

Ключевые игроки и потери

Флориан Вирц провел лучший матч за сборную против Швейцарии, участвуя во всех четырех голах (2+2). Он уже имеет двузначные показатели по системе гол+пас за национальную команду (10+11).

В составе Ганы стоит обратить внимание на Рансфорда Кенигсдорфера, который выступает в Бундеслиге и может получить место в старте. В то же время команда продолжает обходиться без травмированного нападающего Иняки Вильямса.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от08.08.2023.