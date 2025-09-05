Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение команды от Словакии со счётом 0:2 в первом матче отбора на чемпионат мира-2026 и отметил неудовлетворительное настроение игроков на поле.

Наставник подчеркнул, что высокий уровень мастерства сам по себе не гарантирует победы. Нагельсманн добавил, что впереди осталось пять встреч, в которых сборной Германии необходимо одержать все победы, чтобы избежать участия в плей-офф.