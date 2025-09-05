Нагельсманн — после поражения от Словакии: «Это лучшие игроки, которых у нас есть в Германии»
Главный тренер сборной Германии призвал команду проявлять эмоции
33 минуты назад
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение команды от Словакии со счётом 0:2 в первом матче отбора на чемпионат мира-2026 и отметил неудовлетворительное настроение игроков на поле.
Наставник подчеркнул, что высокий уровень мастерства сам по себе не гарантирует победы. Нагельсманн добавил, что впереди осталось пять встреч, в которых сборной Германии необходимо одержать все победы, чтобы избежать участия в плей-офф.
«Кроме 2–3 травмированных футболистов, это самые качественные игроки, которых мы имеем в Германии. Возможно, в следующий раз придется вызвать менее технических футболистов, но таких, которые отдадут на поле все
Я доверяю своим игрокам, но быть просто лучше соперника мало, если не демонстрируешь готовности и желания. Почему команда типа Веена чуть не сыграла 2:2 с Баварией? Не из-за лучшего качества, а потому что показала эмоции и жажду.
У нас осталось пять матчей, и мы должны выиграть все, включая следующего соперника. Иначе в марте придется играть плей-офф», — сказал Нагельсманн для Bayern & Germany.
