Павел Василенко

В отборочном турнире к чемпионату мира-2026 в зоне КОНКАКАФ произошла историческая сенсация. Кюрасао — островное государство с населением всего 156 тысяч — впервые получило путевку на мировой чемпионат, став самой маленькой страной в истории, пробившейся на Мундиаль. До этого рекорд принадлежал Исландии.

США, Канада и Мексика не участвовали в квалификации, так как автоматически гарантировали себе места как хозяева турнира. Это открыло дорогу командам, которые раньше даже не осмеливались мечтать о выходе на чемпионат мира — и именно этим воспользовались футболисты Кюрасао.

Для исторической квалификации команде было достаточно ничьей в поединке против Ямайки — одного из фаворитов группы. Матч завершился сухой ничьей 0:0, после чего игроки и тренерский штаб Кюрасао взорвались эмоциями: слезы радости, объятия, песни — настоящая футбольная сказка стала реальностью. Команду возглавляет известный нидерландский тренер Дик Адвокат.

Не менее яркий путь прошел и Гаити, которое после победы над Никарагуа (2:0) также оформило выход дальше — они уже имеют опыт выступлений на Мундиале, но в этот раз квалификация стала новым доказательством их прогресса.

В группе А ситуация изменилась в последний момент. Панама, обыграв Сальвадор 3:0, вырвалась на первое место, тогда как Суринам утратил шанс на лидерство после поражения от Гватемалы 1:3.

Квалификация Кюрасао — самая большая сенсация отбора на ЧМ-2026. История, которую ещё долго будут вспоминать.