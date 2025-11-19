После завершения группового раунда европейской квалификации, место на мундиале 2026 года уже гарантировали себе 39 команд. В последний день евровыбора в финальную часть турнира напрямую квалифицировались Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия. Остальные участники будут определены в европейском плей-офф и межконтинентальных матчах.

Обновлённый список сборных, которые вышли на чемпионат мира:

Азия (AFC)

Австралия

Иран

Иордания

Катар

Южная Корея

Саудовская Аравия

Узбекистан

Япония

Африка (CAF)

Алжир

Египет

Гана

Кабо-Верде

Кот-д’Ивуар

Марокко

ЮАР

Сенегал

Тунис

Северная и Центральная Америка (CONCACAF)

Канада

Мексика

США

Южная Америка (CONMEBOL)

Аргентина

Бразилия

Эквадор

Колумбия

Парагвай

Уругвай

Океания (OFC)

Новая Зеландия

Европа (UEFA)

Англия

Нидерланды

Германия

Норвегия

Португалия

Франция

Хорватия

Испания

Бельгия

Швейцария

Австрия

Шотландия

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.