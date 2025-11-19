Все результаты финального дня европейского отбора на ЧМ-2026. Пять сборных напрямую попали на мундиаль
На нашем континенте завершился основной раунд квалификации мирового первенства
около 2 часов назад
18 ноября завершился групповой этап европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. В последнем туре состоялись десять матчей в пяти группах, после которых определились новые участники мундиаля.
В финальную часть турнира напрямую квалифицировались Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия.
Шотландия в драматичном поединке вырвала победу над Данией 4:2, забив два решающих мяча в конце встречи.
Австрия сумела отыграться в матче с Боснией и Герцеговиной 1:1 и обеспечила нужный результат.
Испания, Бельгия и Швейцария имели значительное отставание от конкурентов и без проблем гарантировали себе участие на чемпионате мира.
Результаты матчей 18 ноября
Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1
Бельгия – Лихтенштейн – 7:0
Беларусь – Греция – 0:0
Болгария – Грузия – 2:1
Испания – Турция – 2:2
Косово – Швейцария – 1:1
Румыния – Сан-Марино – 7:1
Уэльс – Северная Македония – 7:1
Швеция – Словения – 1:1
Шотландия – Дания – 4:2
Групповой раунд квалификации завершён, и борьба за остальные путёвки на ЧМ-2026 продолжится в плей-офф. Украина будет в первой корзине при жеребьёвке стыковых матчей.
Поделиться