18 ноября завершился групповой этап европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. В последнем туре состоялись десять матчей в пяти группах, после которых определились новые участники мундиаля.

В финальную часть турнира напрямую квалифицировались Испания, Бельгия, Швейцария, Австрия и Шотландия.

Шотландия в драматичном поединке вырвала победу над Данией 4:2, забив два решающих мяча в конце встречи.

Австрия сумела отыграться в матче с Боснией и Герцеговиной 1:1 и обеспечила нужный результат.

Испания, Бельгия и Швейцария имели значительное отставание от конкурентов и без проблем гарантировали себе участие на чемпионате мира.

Результаты матчей 18 ноября

Австрия – Босния и Герцеговина – 1:1

Бельгия – Лихтенштейн – 7:0

Беларусь – Греция – 0:0

Болгария – Грузия – 2:1

Испания – Турция – 2:2

Косово – Швейцария – 1:1

Румыния – Сан-Марино – 7:1

Уэльс – Северная Македония – 7:1

Швеция – Словения – 1:1

Шотландия – Дания – 4:2

Групповой раунд квалификации завершён, и борьба за остальные путёвки на ЧМ-2026 продолжится в плей-офф. Украина будет в первой корзине при жеребьёвке стыковых матчей.