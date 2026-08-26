Сергей Разумовский

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Будё-Глимт во второй раз уверенно победил Неймеген в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. После выездной победы со счетом 3:1 норвежский клуб разгромил соперника в ответной встрече и по сумме двух матчей завоевал путёвку в общий этап турнира.

Шансы Неймегена на камбэк существенно уменьшились уже на старте поединка. Голкипер нидерландской команды Гонсало Алехандро сыграл рукой за пределами штрафной площади, после чего арбитр Майкл Оливер показал ему прямую красную карточку.

Несмотря на численное преимущество Будё-Глимта, гости долгое время сохраняли свои ворота нетронутыми. Основные события матча развернулись в конце первого тайма, когда норвежцы дважды воспользовались свободными зонами в обороне соперника.

Сначала Бьёркан завершил быструю комбинационную атаку хозяев. Вскоре Эукленд удвоил преимущество Будё-Глимта, а сам Бьёркан записал на свой счёт результативную передачу.

После перерыва норвежская команда продолжила контролировать ход игры и создавать опасные моменты. Один из них завершился автоголом Фонвилле, который неудачно сыграл в собственной штрафной площади. Хауге мог записать на свой счёт ещё одну результативную передачу, однако в этот раз гол был засчитан как автогол защитника Неймегена.

В итоге Будё-Глимт победил со счётом 3:0 и выиграл противостояние с общим результатом 6:1. Норвежский клуб уверенно преодолел раунд плей-офф и продолжит выступления уже в общем этапе Лиги чемпионов.

Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов состоится 27 августа. Начало церемонии запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Квалификация Лиги чемпионов. Раунд плей-офф, ответный матч

Будё-Глимт – Неймеген 3:0 (3:1 – первый матч)

Голы: Бьёркан, 45+2, Эукленд, 45+5, Фонвилле, 73 (автогол)

Будё-Глимт: Хайкин, Бьёркан (Мяття, 74), Бьёртуфт (Салтнес, 80), Нильсен, Шоволд (Йохансен, 80), Фет (Китолано, 80), Берг, Эукленд, Хауге, Гельмерсен (Брюнхильдсен, 80), Бломберг

НЕК: Алехандро, Перейра, Сторм, Фонвилле, Бишофф, Неяшмич (Нюйтинк, 46), Лебретон, Тадич (Хансен-Ороэн, 62), Шери (Кабар, 46), Сирхейс (Польстер, 5), Линссен

Предупреждения: Лебретон, 15, Перейра, 83

Удаление: Алехандро, 5

Видео: MEGOGO