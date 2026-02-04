Сергей Разумовский

Арсенал на своем поле одержал минимальную победу над Челси в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 1:0. Лондонское дерби держало интригу до последних секунд, а решающим стал эпизод уже в компенсированное время.

Единственный мяч в этой встрече забил Кай Хаверц. Немец отличился на 97-й минуте и принес канонирам победный результат в крайне драматичной концовке.

Эта победа продолжила успешный период команды. В последних 16 матчах Арсенал 12 раз одержал победу и ещё трижды сыграл вничью. Единственное поражение за этот период пришлось на игру против Манчестер Юнайтед, в которой лондонцы уступили со счётом 2:3.

