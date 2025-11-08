Главный тренер Оболони Александр Антоненко подвел итоги выездного матча 12 тура УПЛ, в котором его команда в Тернополе обыграла Эпицентр со счетом 2:1.

Специалист подчеркнул значимость этой победы, которая позволила команде прервать серию из двух поражений подряд и вернуть уверенность в своих силах.

«Мы решили изменить игру. В конце матча с Кудривкой тоже переходили на более атакующую модель. Хотелось, чтобы у нас было большинство именно в атаке через фланги. Мы видели, что у соперника есть определённые проблемы во время игры на флангах, поэтому решили действовать именно так. Выходили с первых минут внимательно, осторожно, понимали, какие проблемы имеет соперник, и старались действовать, исходя именно из этого. Думаю, у нас получилось реализовать задуманное», – приводит слова Антоненко сайт Оболони.

После успешного матча Оболонь набрала 16 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.