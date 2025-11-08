У поединке 12 тура чемпионата Украины Эпицентр на своем поле уступил Оболони со счетом 1:2.

Главный тренер команды Сергей Нагорняк поделился впечатлениями после поражения и отметил ключевую проблему, которая помешала его подопечным достичь нужного результата.

«Индивидуальные ошибки снова к нам вернулись. Одни и те же люди почему-то ошибаются... С 0:2 начинать... Ребята – молодцы, что не остановились, пытались выровнять ситуацию. Во 2-м тайме создали достаточно моментов, чтобы не проиграть, но, к сожалению, проиграли.

Есть класс футболиста. У одного 2-3 момента, а у другого куча моментов было. Класса не хватает. Давайте уже говорить откровенно. 2-й тайм сидели на той половине, кажется, они даже к воротам не подошли. Я их понимаю, отстаивали свой результат. Сколько было нереализации – у меня еще такого не было. 6 игр дома – 0 очков. Ни в тренерской, ни в футбольной карьере у меня такого не было», - признал тренер в эфире УПЛ ТВ.