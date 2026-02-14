Первый матч Зинченко в основе Аякса обернулся трагедией. Видео
Александр получил травму на первых минутах
около 1 часа назад
Александр Зинченко / Фото - УАФ
Полузащитник Аякса и сборной Украины Александр Зинченко досрочно покинул поле в матче 23 тура Эредивизи против Фортуны.
Новичок Аякса после столкновения с оппонентом не смог самостоятельно подняться и покинул поле с помощью врачей.
Повреждение Зинченко ставит под угрозу его участие в мартовском плей-офф за выход на ЧМ, где сыграет наша сборная.
После первого тайма Аякс выигрывает у Фортуны (3:0).