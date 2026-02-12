Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций 2026/27
Результаты жеребьевки
около 2 часов назад
В бельгийском Брюсселе прошла церемония жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва получила соперников в Дивизионе B. Сине-желтые находились во второй корзине во время процедуры распределения команд.
Результаты жеребьевки Лиги наций Группы В2
- Венгрия
- Украина
- Грузия
- Северная Ирландия
Групповой этап турнира продлится с 24 сентября до 17 ноября 2026 года. Матчи плей-офф запланированы на март и июнь 2027 года.
В Дивизионе B победитель группы получит повышение в Дивизион A. Команда, занявшая второе место, получит шанс побороться за повышение в стыковых матчах.
Итоги выступлений в Лиге наций также будут иметь значение для отбора на чемпионат Европы 2028 года, поэтому сборная Украины может получить дополнительный бонус в случае удачного выступления на турнире.
Поделиться