Павел Василенко

В бельгийском Брюсселе прошла церемония жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва получила соперников в Дивизионе B. Сине-желтые находились во второй корзине во время процедуры распределения команд.

Результаты жеребьевки Лиги наций Группы В2

Венгрия

Украина

Грузия

Северная Ирландия

Групповой этап турнира продлится с 24 сентября до 17 ноября 2026 года. Матчи плей-офф запланированы на март и июнь 2027 года.

В Дивизионе B победитель группы получит повышение в Дивизион A. Команда, занявшая второе место, получит шанс побороться за повышение в стыковых матчах.

Итоги выступлений в Лиге наций также будут иметь значение для отбора на чемпионат Европы 2028 года, поэтому сборная Украины может получить дополнительный бонус в случае удачного выступления на турнире.