Павел Василенко

16 января в спортивном комплексе Барселоны царила напряженная атмосфера. День складывался неспокойно еще до того момента, когда молодой игрок клуба Дро Фернандес зашел в кабинет главного тренера Ханси Флика, чтобы лично сообщить о своем решении покинуть команду в зимнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, футболист был убежден, что заслуживает больше игрового времени, и открыто выразил свое недовольство тренерскому штабу. Реакция Флика была резкой: немецкий специалист воспринял слова игрока как предательство и в порыве гнева немедленно исключил его из команды, дав понять, что Фернандес больше не будет иметь доступа к клубным помещениям.

Новость о конфликте быстро распространилась по раздевалке. Некоторые партнеры по команде знали о намерении Дро уйти заранее, однако предпочли молчать. Также ходили слухи, что его будущим клубом станет ПСЖ, хотя официально игрок не раскрывал эту информацию ни тренеру, ни спортивному директору до завершающей стадии сделки.

Ситуация вызвала недовольство не только у руководства, но и среди футболистов. Самым громким выступлением отметился Гави, известный своим характером и преданностью партнерам. После тренировки он заявил тренерскому штабу, что клуб не сделал достаточно, чтобы удержать Фернандеса, и убежден: при более справедливом распределении игрового времени игрок бы остался. Особенно эмоционально вспоминали матч Кубка против Гвадалахары, в котором Дро не получил ни одной минуты.

Несмотря на то что Барселона получит более 8 миллионов евро, в клубе понимают: команда упустила шанс полностью раскрыть потенциал перспективного таланта. Для Флика же история с Дро Фернандесом завершена – тренер уверен, что действовал справедливо, учитывая жесткую конкуренцию в составе.