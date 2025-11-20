Павел Василенко

Вратарь Баварии Свен Ульрайх, который много лет оставался неизменной опорой Мануэля Нойера и подстраховывал команду в самые сложные моменты, решил завершить профессиональную карьеру после нынешнего сезона. Об этом сообщил популярный инсайдерский аккаунт, посвященный Баварии и сборной Германии.

Действующий контракт голкипера с мюнхенским клубом действует до лета 2026 года, но стороны не планируют его продлевать. В то же время Ульрайх, по информации источников, останется в Баварии – но уже в другой роли.

Воспитанник Штутгарта присоединился к мюнхенцам в 2015 году и провел в клубе пять сезонов, после чего перешел в Гамбург. В 2021-ом он вернулся в Мюнхен.

Вместе с Баварией Ульрайх завоевал восемь чемпионских титулов Бундеслиги, три Кубка Германии и шесть Суперкубков. В его коллекции также трофей Лиги чемпионов и победа в Суперкубке УЕФА.