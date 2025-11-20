Мюнхенская Бавария с уверенностью смотрит на возможность продлить контракт с центральным защитником Дайо Упамекано.

Как сообщает Bayern & Germany, клуб намерен активизировать переговоры с 27-летним французом. Игрок чувствует себя комфортно в нынешнем коллективе и открыт к обсуждению нового соглашения. Текущий договор Упамекано действует до 30 июня 2026 года.

Теперь сторонам предстоит определить условия зарплаты и подписного бонуса. Времени у Баварии немного – уже в январе защитник получит право вести предварительные переговоры с другими командами.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок Баварии возобновил тренировки после восьми месяцев перерыва.