Бавария хочет продлить контракт с Упамекано
Центральный защитник может вскоре подписать новое соглашение
около 1 часа назад
Дайо Упамекано/фото: Бавария
Мюнхенская Бавария с уверенностью смотрит на возможность продлить контракт с центральным защитником Дайо Упамекано.
Как сообщает Bayern & Germany, клуб намерен активизировать переговоры с 27-летним французом. Игрок чувствует себя комфортно в нынешнем коллективе и открыт к обсуждению нового соглашения. Текущий договор Упамекано действует до 30 июня 2026 года.
Теперь сторонам предстоит определить условия зарплаты и подписного бонуса. Времени у Баварии немного – уже в январе защитник получит право вести предварительные переговоры с другими командами.
Ранее сообщалось, что ключевой игрок Баварии возобновил тренировки после восьми месяцев перерыва.
Поделиться